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Köydeki buzağı ölümlerinin nedeni şap hastalığı çıktı

DHA

Köydeki buzağı ölümlerinin nedeni şap hastalığı çıktı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS merkeze bağlı Cumhuriyet köyünde yaşanan buzağı ölümlerinin şap hastalığından kaynaklandığı belirtildi. Köy karantinaya alınıp hayvanlar aşılanırken, şap hastalığının tipinin belirlenmesi için ise alınan numuneler Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki 900 nüfuslu Cumhuriyet köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına karşı aşılama yaptı. Yaklaşık 1500 büyükbaş hayvan olan köyde ilk aşılamanın ardından buzağı ölümleri başladı. Geçen hafta köydeki besicilere ait 70'e yakın buzağı öldü. Köylüler, ölen buzağıları el arabalarıyla araziye bırakırken, hastalık belirtisi olan hayvanlar ise ahırlarda ayrı bölümlere konulup önlem alındı. Buzağı ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelip numune aldı.
KARANTİNA İŞLEMİ BAŞLATILDI
Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Cumhuriyet köyündeki buzağı ölümleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü'nden gelen uzmanların köyde inceleme yaptıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Merkez ilçesi Cumhuriyet köyünde klinik olarak şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hasta hayvanlardan alınan numuneler tip tayini için Şap Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Köyde şap hastalığı yönünden gerekli idari/fenni tedbirler alınmış ve hastalık çıkışı yapılarak karantina işlemleri başlatılmıştır. Cumhuriyet köyünde 24 Mart 2023 tarihinde Sat-2 suşu içeren şap aşısı ile toplam 1171 adet sığır aşılanmıştır. Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü'nden inceleme yapmak üzere 22.05.2023 tarihinde (bugün) uzmanlar gelerek Cumhuriyet köyüne çalışmalara başlamışlardır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince il genelinde saha taramaları ve aşılama çalışmaları aralıksız devam etmektedir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-05-22 14:59:38

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