Kars´ta temel kazısı sırasında top mermisi bulundu

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı-Rus savaşından kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, bomba uzmanları tarafından güvenli bölgede imha edildi.
Halitpaşa Mahallesi'nde yapılan bir apartmanın inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında işçiler, patlamamış top mermisi buldu. İşçilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisi, Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanları tarafından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-05-25 12:57:22
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