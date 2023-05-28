Hasta ve felçli çift, ambulansla götürüldükleri okulda oylarını kullandı



Volkan KARABAĞ / KARS (DHA)KARS'ta KOAH hastası Mürvet (77) ile felçli eşi Mülazım Daşçı (87), Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için 112 Acil Servis ambulansıyla sandık başına giderek oy kullandı.

Kars'ta seçmenler saat 08.00'den itibaren oy kullanma görevini yerine getirmek için okulların yolunu tuttu. 185 bin 196 seçmenin bulunduğu kentte Kars Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde görevliler, evde sağlık hizmeti alanları tek tek arayıp oy kullanmak için yardım isteyip istemediklerini sordu. İsteyenlerin talepleri üzerine, ambulanslarla evlerinden alınan kişiler, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle okullara götürülüp oylarını kullandı.

Yenişehir Mahallesi 10'uncu Sokak Emek Sitesinde oturan KOAH hastası Mürvet ve felçli yatalak eşi Mülazım Daş çiftinin talebiyle ambulans hazırlandı. Evlerinden ambulansla alınan Daş çifti, Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarındaki Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ne götürüldü. Sağlık ekipleri Mülazım Daş'ı tekerlekli sandalyeye alırken, Mürvet Daş, ekiplerin kontrolünde yürüyerek gittiği sınıfta oyunu kullandı. Daş çiftinin damadı Cemal Uralkaya, "Türkiye´mize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Hangisi iyiyse o gelsin. Allah razı olsun kapımızdan aldı, kapımıza bırakıyorlar" dedi.

Daş çiftini oy kullanmaları için okula getiren ambulansta görevli 112 Acil Servis doktorlarından Ercüment Gökçek, "Bugün seçim nedeniyle yatalak ve kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gelemeyecek seviyedeki hastalarımızı oy kullanmaya getiriyoruz. Sonrasında da sağlıklı bir şekilde eve nakillerini sağlayıp hizmetimizi tamamlıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnun, biz de elimizden geldiği kadar onlarla ilgileniyoruz ve hastalarımıza hiçbir zorluk yaşatmadan vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-05-28 13:14:37



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