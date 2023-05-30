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Ahır çöktü, enkaz altında kalan çift öldü

DHA

Ahır çöktü, enkaz altında kalan çift öldü


Bedir ALTUNOKVolkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta hayvanlarına yem verirken çöken ahırın enkazı altında kalan Bey Kençi (85) ile eşi Yeter Kençi (82), hayatını kaybetti.
Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 200 nüfuzlu Hacıhalil köyünde, Yeter Kençi ve Bey Kençi çiftinin evlerinin yanındaki toprak damlı ahır, son bir haftadır bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çöktü. Bu sırada ineklerine yem vermek için ahırda bulunan Kençi çifti, enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Kençi çiftinin cansız bedenlerine ulaştı. Ahırdaki 4 inekten 2´sinin de öldüğü belirlendi. Ekipler ahırdaki 2 inek ile 8 tavuğu ise sağ çıkardı.
Kençi çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
Hacıhalil köyü muhtarı Hasan Karslı, "Kençi çifti ahırdaki havanlarına yem verirken toprağın ağırlaşması sonucu çökmüş ve bu sırada ikisi toprak altında kalmış. Çok üzgünüz. Çiftin 7 çocuğu var ama hepsi başka illerde yaşıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-05-30 16:21:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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