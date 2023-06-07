Kars'ta, Ermenistanlı sürücünün otomobilinde kaçak altın ele geçirildi

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Volkan KARABAĞ/KARS,(DHA)KARSIğdır kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 5 milyon lira olan kaçak külçe altın ele geçirildi. Ermenistan uyruklu sürücü A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurup, arama yaptı. Ermenistan uyruklu A.B.'nin kullandığı otomobilde, 2 külçe halinde, piyasa değeri 5 milyon lira olan 3 kilo 456 gram altın ele geçirildi. Türkiye'ye kaçak sokulan külçelere el konulurken, şüpheli hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-06-07 13:30:59



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