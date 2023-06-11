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Kars´ta sağanak etkili oldu

DHA

Kars´ta sağanak etkili oldu


Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)-KARS'ta öğleden sonra bastıran yağmur, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Suyla kaplanan cadde ve sokaklarda sürücüler güçlüklü ilerledi. 
Yaklaşık bir haftadır yağışlı havanın etkisinde olan Kars, bugün öğleden sonra sağanak yağışa teslim oldu. Yağmur sebebiyle kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Su altında kalan caddelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağmura dışarda yakalananlar, ıslanmamak için iş yerlerine ya da çatı saçaklarının altına sığındı. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yerini bulutlu bir havaya bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-06-11 16:59:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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