Tartıştığı eşi ile kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü

SELİM (Kars),(DHA)-KARS'ın Selim ilçesinde M.B., tartıştığı eşi Ö.B. ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı.
İstanbul'da 4 çocuk annesi Ö.B., tartıştığı eşi M.B. tarafından dövülünce Kars'ın Selim ilçesi Eskigazi köyünde oturan ailesinin yanına gitti. Bunun üzerine M.B. de eşinin peşine düştü. Köye gelen M.B., gece saatlerinde tartıştığı eşi ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle vurdu. Şüpheli kaçarken, 2 kardeş hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez DHA
2023-06-12 09:21:09
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