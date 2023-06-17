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Kars'ta sağanak ve dolu; dere taştı, 7 evi su bastı

DHA

Kars'ta sağanak ve dolu; dere taştı, 7 evi su bastı


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Varlı köyünde taşan dere nedeniyle 7 evi su bastı.
Kars´ta akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Digor ilçesine 15 kilometre uzaktaki 595 nüfuslu Varlı köyünden geçen dere taştı. Dereden taşan sular 7 eve zarar verdi, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları kovalarla boşaltmaya çalışırken, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
'İÇİ AĞAÇ DOLAN DERENİN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ'
Varlı Köyü Muhtarı Kemal Cavlanlar, can kaybının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü. Çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere. İçi ağaç dolan derenin temizlenmesini istiyoruz. Sağanak sonrası 7 evi su bastı. Bazılarının yakacak olarak kullandığı tezek ve hayvanların yemi samanı zarar görürken, bazılarının tavuk ve kazları telef oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-06-17 03:00:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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