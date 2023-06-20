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Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan erkek bulundu; bilgisayar oyunundan etkilenmiş

DHA

Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan erkek bulundu; bilgisayar oyunundan etkilenmiş


Volkan KARABAĞ / KARS,(DHA)KARS'ta halkı tedirgin eden, polisin aradığı kadın kıyafetiyle dolaşan sırt çantalı erkeğin D.E.Ş (17) olduğu ortaya çıktı. Bir yakınıyla polis merkezine giden D.E.Ş.'nin psikolojik sorunları olduğu ve oynadığı bir bilgisayar oyunundan etkilenerek takip edildiği düşüncesiyle kadın kıyafeti giydiği öğrenildi. 
Kars merkez Halitpaşa Mahallesi'nde perşembe günü saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, kadın kıyafeti giymiş, sırt çantasıyla dolaşan erkeği fark edip, fotoğrafını çekerek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisi gören şüpheli, sırt çantası ve eşyalarını bırakarak kaçtı. 4 bin 500 nüfuslu mahallede bir gün sonra sabah saatlerinde aynı kişi, bir kez daha ortaya çıktı. Tanrıverdi Caddesi ile Anıl Sokak'ta görülen şüpheliyi yakalamak için polis alarma geçti. Bölgeye gelen ekipler, cadde ve sokaklarda arama yaptı. Mahalledeki metruk binalar dahil, inşaat alanlarını didik didik arayan polis, şüpheliye ulaşamadı. 
AKRABALARININ YANINA TATİLE GELMİŞ
Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayanları tedirgin eden olayın basına yansımasının ardından şüphelinin Bayrampaşa Mahallesi'nde oturduğu yakınıyla birlikte polis merkezine geldiği öğrenildi. D.E.Ş'nin akrabalarının yanına tatile geldiği ve psikolojik sorunları bulunduğu tespit edildi. D.E.Ş.'nin oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenip takip edildiğini düşündüğü için kadın kıyafetleriyle dolaştığı belirlendi. D.E.Ş.'nin tedavi için Harakani Devlet Hastanesi'ne yatırıldığı bildirildi.(DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2023-06-20 15:17:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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