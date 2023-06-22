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Haziranda karla mücadele; 2 bin 600 rakımlı yaylanın yolu yeni açıldı

DHA

Haziranda karla mücadele; 2 bin 600 rakımlı yaylanın yolu yeni açıldı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünde 2 bin 600 rakımlı yaylanın kar nedeniyle kapalı olan yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla açıldı.
Kars İl Özel İdaresi ekipleri, haziran ayında yüksek rakımlı yaylalarda başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler en son Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünün 2 bin 600 rakımlı yaylasının yolunu açtı. Yer yer kalınlığı 3 metreye ulaşan karı 2 günde temizleyen ekipler, yaylayı köylülerin hizmetine açtı. Köylüler, ekiplere teşekkür etti.
İl Özel İdaresi Ekip Şefi Sezai Yurdalan, her yıl aynı tarihte yüksek rakımlı yaylalarda çalışma yaptıklarını belirterek, amaçlarının köylülerin yaylalarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
VARİLLERLE ATEŞ YAKIYORLAR
Bu arada son yılların en yağışlı haziran ayını yaşayan Kars'ta havalar da bir türlü ısınmadı. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kent merkezinde dışarıda oturmak zorlaştı. Sıcağa hasret kalan vatandaşlar, akşam saatlerinde kışlık kabanlarıyla dışarı çıkabiliyor. Yağmur ve soğuk hava sebebiyle bölge halkı, evlerinde vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bazı kafelerde ise ateş yakılarak, müşterilerin ısınması sağlanıyor. Varil başında ısınan Ayhan Demiral, haziran ayında yağışlar sebebiyle havaların ısınmadığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2023-06-22 09:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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