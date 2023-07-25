Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kağızman'da dolu, Diyadin'de yağmur zarar verdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 19:30
        Kağızman'da dolu, Diyadin'de yağmur zarar verdi

        İlhami TURANRamazan DEMİR/KAĞIZMAN (Kars)AĞRI, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi. Ağrı Diyadin ilçesinde ise sağanak Fatih ve Atatürk mahallelerinde tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Kağızman'da dolu yağışı saat 17.00 sıralarında başladı. Kısa sürede etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerine sığındı. Yağış sonrası ilçedeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı. 

        DİYADİN'DE SAĞANAK

        Ağrı´nın Diyadin ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından ilçede sel meydana geldi. Derelerin taşmasına sebep olan yağış sebebiyle Fatih ve Atatürk mahallelerinde birçok ev, ahır sular altında kaldı. Derelerden taşan sular ekili tarım arazisine zarar verdi. İtfaiye, AFAD, İlçe Özel idaresi ile DSİ´ye bağlı ekipler, sağanak yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Kağızman İlhami TURAN Ramazan DEMİR

        2023-07-25 19:29:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü düzenlendi
        Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü düzenlendi
        Kars'ta "Çevre ve Orman Sempozyumu" düzenlendi
        Kars'ta "Çevre ve Orman Sempozyumu" düzenlendi
        Kars'ta 41 yıl önce mezun oldukları lisede buluştular
        Kars'ta 41 yıl önce mezun oldukları lisede buluştular
        Kars'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kars'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kars'ta görev yeri değişen hakim ve savcılara veda yemeği verildi
        Kars'ta görev yeri değişen hakim ve savcılara veda yemeği verildi
        Kars'ta çiftçiler ot biçme mesaisine başladı
        Kars'ta çiftçiler ot biçme mesaisine başladı