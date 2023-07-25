Kağızman'da dolu, Diyadin'de yağmur zarar verdi

İlhami TURANRamazan DEMİR/KAĞIZMAN (Kars)AĞRI, (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi. Ağrı Diyadin ilçesinde ise sağanak Fatih ve Atatürk mahallelerinde tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Kağızman'da dolu yağışı saat 17.00 sıralarında başladı. Kısa sürede etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerine sığındı. Yağış sonrası ilçedeki cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

DİYADİN'DE SAĞANAK

Ağrı´nın Diyadin ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Bugün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından ilçede sel meydana geldi. Derelerin taşmasına sebep olan yağış sebebiyle Fatih ve Atatürk mahallelerinde birçok ev, ahır sular altında kaldı. Derelerden taşan sular ekili tarım arazisine zarar verdi. İtfaiye, AFAD, İlçe Özel idaresi ile DSİ´ye bağlı ekipler, sağanak yağışın etkili olduğu mahallelerde çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Kağızman İlhami TURAN Ramazan DEMİR

2023-07-25 19:29:54