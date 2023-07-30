Volkan KARABAĞ- Orhan Kemal OKTAY/ SARIKAMIŞ (Kars),(DHA)-KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde meydana geldi. Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Kaza yerine giden Vali Vekli Muhammed Furkan Tuna, 2 sürücü, 25 yolcusu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu´nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

2023-07-30 10:00:51