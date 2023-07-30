Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 23 yaralı (4)
VALİ ÖKSÜZDEN TAZİYE MESAJI
Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın ardından taziye mesajı yayımladı. Vali Öksüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sarıkamış ilçemiz Karakurt mevkinde saat 07.50´de yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 1´i ağır olmak üzere 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ
2023-07-30 11:16:23