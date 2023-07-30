Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 23 yaralı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:17
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 23 yaralı (4)

        VALİ ÖKSÜZDEN TAZİYE MESAJI

        Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın ardından taziye mesajı yayımladı. Vali Öksüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Sarıkamış ilçemiz Karakurt mevkinde saat 07.50´de yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 1´i ağır olmak üzere 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." (DHA) 

         DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

        2023-07-30 11:16:23

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı saldırı: 1 şüpheli yakalandı
        Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı saldırı: 1 şüpheli yakalandı
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 23 yaralı (3) - Yeniden
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 23 yaralı (3) - Yeniden
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 22 yaralı (3)
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 22 yaralı (3)
        GÜNCELLEME - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
        GÜNCELLEME - Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
        KARS'TA YOLCU OTOBÜSÜ VİYADÜKTEN UÇTU: 6 ÖLÜ, 23 YARALI
        KARS'TA YOLCU OTOBÜSÜ VİYADÜKTEN UÇTU: 6 ÖLÜ, 23 YARALI
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 3 ölü, 16 yaralı - (2) Yeniden
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 3 ölü, 16 yaralı - (2) Yeniden
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu; ölü ve yaralılar var
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu; ölü ve yaralılar var