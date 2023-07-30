Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 23 yaralı (5)

ÖLENLERİN 4'ÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan Murat Yıldız'ın kullandığı 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün Karakurt Viyadüğü'nden düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün kimliği belirlendi. Göge Cihangir, Korkmaz Alacalı, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Emine Şamiloğlu ise hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden 1 kişinin ise kimliği henüz belirlenemedi.

Bu arada kazada yaralanlardan 11'i Sarıkamış, 4'ü Kars Harakani, 4'ü Kafkas Üniversitesi Araştırma, 4'ü ise Erzurum'daki hastanelere sevkedilerek tedaviye altına alındı.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, "Bugün sabah 07.50 sıralarında yol Sarıkamış Karakurt mevkinde Bursa'dan hareket eden yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. 5 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu, 1'si ağır 23 yaralımız var. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar en kısa sürede iyileşir inşallah" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ

2023-07-30 11:53:18