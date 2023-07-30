Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (6)
ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde şarampole yuvarlanan otobüste ölenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 7'ye yükselmiştir. Yaralı 21 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Volkan KARABAĞ
2023-07-30 13:30:54