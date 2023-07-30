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        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:56
        Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 7 ölü, 21 yaralı (7)

        'KORKUNÇ BİR MANZARA VARDI'

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında kurtarma çalışmalarına desteğe giden Temel Şimşek (62), olay yerinde can pazarı yaşandığını söyledi. Şimşek, "Arkadaşım aradı ve neredesin diye sordu. Kaza olduğunu ve yardıma gittiklerini söyleyince ben de onların yanına gittim. Otobüsteki yolcular ölü ve yaralı olarak etrafa savrulmuştu. Otobüsün içinde sıkışanlar da vardı. Can pazarı yaşanıyordu. Sağlık ekipleri onlara müdahale ediyordu. Daha sonra diğer ekipler de gelince köylülerle beraber yardım ederek yaralıları çıkardık. Korkunç bir manzara vardı. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Böyle bir şey görmemiştim" dedi. (DHA)Turgay İPEK/SARIKAMIŞ,(Kars),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Sarıkamiş Turgay İPEK

        2023-07-30 13:55:39

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