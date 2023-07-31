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        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:10
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı

        Volkan KARABAĞ/KARS,(DHA)-KARS'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün viyadükten uçup, şarampole devrildiği kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, 22 yaralıdan 7'si taburcu edildi.

        Bursa'dan yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah kontrolden çıkarak Karakurt Viyadüğü'nden uçup, şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılardan Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Celal Kaya da bu sabah yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Cenazeler ailelerine teslim edilirken, 22 yaralıdan 7'si de taburcu oldu. Goya Cihangir'in cenazesi, dün Sarıkamış ilçesinde toprağa verilirken; Celal Kaya, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar, Yunus Bilen, Muhammet Emin Erdoğan ve Korkmaz Alacalı, bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Kazada beli kırılan otobüs şoförünün ise henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

        2023-07-31 11:09:23

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