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        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:19
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (2)

        MUHAMMET, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

        Kazada ölen 8 kişiden biri olan 10 yaşındaki Muhammet Emin Erdoğan'ın cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak, Kars'ın Selim ilçesinin Tozluca köyüne götürüldü. Köy camisinde kılınan cenaze namazına AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun,  AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Muhammet Erdoğan, yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

        Oğlunun yaşamını yitirdiği kazada, kızı Mervenur (13) ile yaralı olarak kurtulan ve Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren Halit Erdoğan, cenaze törenine geldi. Halit Erdoğan'ın kızı ile oğlunu tatil için bir ay önce Bursa'ya kardeşlerinin yanına gönderdiği, kendisinin de iki gün önce oraya giderek bir sünnet törenine katılıp, çocukları ile geri döndükleri öğrenildi. Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars), (DHA)-

         DHA-Genel Türkiye-Kars / Selim Orhan Kemal OKTAY

        2023-07-31 15:18:27

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