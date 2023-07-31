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        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:20
        Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 8'e çıktı (3)

        HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS TOPRAĞA VERİLDİ

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otobüs kazasında hayatını kaybeden makine mühendisi Yunus Bilen'in (27) cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan alınıp, Hz. Ali Çarşı Camisi'ne götürüldü. Cenazeye; Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali yardımcıları Ramazan Taşkın ile Muhammed Enes Çıkrık ve aile üyeleri katıldı.

        Eskişehir'de iş görüşmesi yaptıktan sonra memleketi Kars'a dönmek için otobüse bindiği belirtilen Bilen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mahalle Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)

        Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

        2023-07-31 17:19:34

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