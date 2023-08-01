Asker oğlunu ziyaretten dönerken otobüs kazasında ölen esnaf toprağa verildi

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KIRIKKALE´deki asker olan oğlunu kışlada ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda bindiği otobüsün Kars´ın Sarıkamış ilçesinde viyadükten uçtuğu kazada yaşamını yitiren esnaf Sultan Hamit Ayrım (58), toprağa verildi.

Bursa´dan önceki gün Kars´a gelmek için yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası esnaf Sultan Hamit Ayrım´ın cenazesi sabah saatlerinde ailesi tarafından hastane morgundan alınarak, Kars kent merkezindeki Sahib-uz Zaman Kamer Camisi'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Ayrım´ın kuzeni AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali yardımcıları Ramazan Taşkın ve Muhammed Enes Çıkrık, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve ailesi katıldı.

Namazın ardından Sultan Hamit Ayrım, yakınlarının gözyaşları arasında Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrım´ın Kırıkkale´de 2 aylık asker olan oğlunu kışlada ziyarete gittiği, dönüş için de Ankara´dan otobüse bindiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-08-01 14:58:55