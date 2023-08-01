Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        8 kişinin öldüğü otobüs kazasındaki yaralı konuştu: Şoför uyudu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:12
        8 kişinin öldüğü otobüs kazasındaki yaralı konuştu: Şoför uyudu

        Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, otobüs kazasında yaralanan yolcuları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kazadan yaralı kurtulan Sinan Kırıktaş (35), "Şoför uyudu. 'Ağabey, ağabey' dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk" dedi.

        Bursa'dan, önceki gün Kars'a gelmek için yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilirken, yaralılardan 11'i tedavilerinin ardından taburcu oldu. 1'i yoğun bakım olmak üzere 11 yaralının ise tedavileri sürüyor. Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret eden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu'ndan yaralıların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Yaralılar ve yakınlarıyla tek tek görüşen Tuna, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

        YARALI EKİNCİ, VALİ VEKİLİNDEN ANKARA'YA SEVK İSTEDİ

        Kazadan yaralı kurtulan Hatice Ekinci (55), kendisinin kronik rahatsızlığının olduğunu ve buraya akrabalarının yanına gelirken kaza geçirdiğini, akrabalarına yük olmamak için Ankara'daki ailesinin yanına sevk edilmek istediğini ifade etti. Vali vekili Tuna ise biraz daha sağlığına kavuşması için tedavi sürecini burada tamamlaması gerektiğini, sonrasında Ekinci'nin Ankara'ya sevkinin yapılması talimatını verdi.

        YARALI KIRIKTAŞ KAZA ANINI ANLATTI

        Ankara'dan annesi ve yeğenleriyle Kars'a gelmek için otobüse bindiğini ifade eden Sinan Kırıktaş, otobüs şoförünün uyuduğunu söyledi. Kaza anını anlatan Kırıktaş, "En önden üçüncü sıradaydık biz. Sağ taraftan, sağ baş 1-2-3... 8-9-11-12 numaralı koltuklardaydık. Ben uyumuyordum. Annem ve yeğenlerim uyuyordu. Şoför uyuyakaldı. Bir anda ağabey, ağabey dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk. Sırayla, peyderpey takla attıkça her birimiz camlardan bir yere savrulduk. 5 ya da 6'ncı taklada ben camdan fırladım. İlkinde yeğenim sağ elimdeydi, sağ kolumdan tutup kaporta çarpıp cam patlayınca sağ bileğimle tutmayı bıraktım yavaşça, ondan sonra zaten bir tek ona zarar gelmedi. Onun dışındakiler de peyderpey biz rampanın aşağısına kadar gittik. Buna da şükür iyiyiz yani. Camdan fırladık o şekilde kurtulduk. Hatırlamıyorum, o takladan sonra gözlerim kamaştı, gözlerimi hiç kapatmadım. Annemi bileğinden tutuyordum. Annemin kaburgasında kırık var, ufak tefek ağrıları var iyi ama çok şükür, o kurtuldu. Kardeşimin çocuğunun biri kurtuldu. Biri de üniversite hastanesinde kolunda ve sağ bacağında kırık var. Benim de sağ omuzunda kırıklar var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

        2023-08-01 16:11:51

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        Kerem Demirbay, Galatasaray'da!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!
        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

        Benzer Haberler

        "Önder Cırık Anısına Türkiye Ekoloji Koruma Geleneksel Ödülü" Prof. Dr. Jos...
        "Önder Cırık Anısına Türkiye Ekoloji Koruma Geleneksel Ödülü" Prof. Dr. Jos...
        Kars'ta şahin avlayan 2 kişiye 58 bin 594 lira ceza
        Kars'ta şahin avlayan 2 kişiye 58 bin 594 lira ceza
        Asker oğlunu ziyaretten dönerken Kars'taki otobüs kazasında ölen Ayrım defn...
        Asker oğlunu ziyaretten dönerken Kars'taki otobüs kazasında ölen Ayrım defn...
        Asker oğlunu ziyaretten dönerken otobüs kazasında ölen esnaf toprağa verild...
        Asker oğlunu ziyaretten dönerken otobüs kazasında ölen esnaf toprağa verild...
        Sarıkamış'ta bir bozayı ile 3 yavrusu doğada görüntülendi
        Sarıkamış'ta bir bozayı ile 3 yavrusu doğada görüntülendi
        Kars'taki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi
        Kars'taki otobüs kazasında yaralanan 22 kişiden 7'si taburcu edildi