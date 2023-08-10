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        Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:47
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        Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
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        Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)-KARS´ta sıcaktan bunalan esnaf kamyon dorsesini su ile doldurarak havuz haline getirdi. Mola zamanı esnaf, çırak ve çocukları havuza girerek serinliyor. 

        Kars´ta hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşınca, bunalan vatandaşlar farklı yöntemler deniyor. Cam film ustası, 3 çocuk babası Alican Kaya Poyraz (42) da kamyonunun dorsesini su doldurarak havuz gibi kullanmaya başladı. İş yerinde sıcaktan bulanan Poyraz, çırakları, yeğenleri ve komşu çocukları ile mola verdiklerinde, havuza girerek serinliyor. Göletlere girişin yasak olması nedeniyle kendilerince böyle bir yöntem bulduklarını söyleyen Alican Kaya Poyraz, "42 yaşındayım ilk defa böyle bir sıcak hava gördüm. Kendi imkanlarımızla kamyonumuzun dorsesine su doldurduk, bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz. Kendimize göre bir havuz yaptık. İş olmadığı zaman serinlemek istediğimiz zaman havuza giriyoruz, çıraklar, yeğenler ve çocuklarla yüzüyoruz. Bu havuz çocuklara bir nevi macera oldu. Göletlere giriş yasak olduğu için gidemiyoruz mecbur serinlemek için böyle bir çare bulduk" diye konuştu.

        Adana´dan akraba ziyaretine gelen Hüseyin Küçük ise "Dedelerimi ve ninelerimi görmek için Adana´dan buraya geldim. Alican abinin yaptığı havuz çok hoşumuza gitti. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Hiç böyle bir yerde yüzmemiştim, keyif aldım" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

        2023-08-10 10:46:18

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