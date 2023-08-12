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        Kars´ta darbedilen kadın yaşam mücadelesi veriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 18:34
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        Kars´ta darbedilen kadın yaşam mücadelesi veriyor
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        Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS´ta, 80 yaşındaki Dilber Alınak'ı darbeden Ekrem Aybi (50) tutuklanarak cezaevine konuldu. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Alınak ise Harakani Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşam mücadelesi veriyor. 

        Olay, 9 Ağustos günü Kars´ın Digor ilçesinde meydana geldi. Bursa´nın Gemlik ilçesinde oturan Ekrem Aybi ile Avusturya´nın Melbourne Victoria eyaleti Geelong'da yaşayan Türk vatandaşı Dilber Alınak yaz tatili için memleketlerine geldi. Taksi ile giden Ekrem Aybi yolda yürüyen Alınak ila karşılaştı. Taksiye durduran Ekreb Aybi, yanına gittiği Alınak'ı tekne tokat darbetti. Aybi, Alınak´a ait altın, para, telefon, gözlük ve takma dişlerini alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alınak burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Alınak´ın yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor. 

        Kısa sürede yakalanan Ekrem Aybi ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekrem Aybi´nın verdiği ifadesinde, yaz tatili için memleketine geldiğini, hatırlamadığı bir tarihte Dilber Alınak´ın kendisini tehdit ettiğini ve yol kenarında görünce taksiden inip dövdüğünü iddia etti. 

        KARS BAROSU KADIN HAKLARI DAVANIN TAKİPÇİSİ OLDU

        Yaşanan şiddet davasının tüm hukuki sürecini takip edeceklerini söyleyen Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Şeyda Boy şunları söyledi.

        "Digor ilçesinde 9 Ağustos tarihinde Dilber Alınak bir saldırıya uğramış ve yoğun bakıma alınmıştır. Şüpheli ise Digor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde Ceza Hakimliğine gönderilmiş, oradan da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Maalesef böyle şiddet olayları insanları sokakta bazen evde bulabiliyor. Kars Kadın Hakları Komisyonu olarak bu şiddet olayını kınadığımızı bildiriyoruz aynı zamanda da tüm hukuki sürecin de takipçisi olacağımızı yüce kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

        2023-08-12 18:33:08

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