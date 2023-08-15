Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kameralı düzenekle ehliyet sınavında kopya çekenlere suçüstü: 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´ta ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya çeken 4 kişi ile onlara dışarıdan kopya veren 1 kişi suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, söz konusu okulda sınava giren A.D. (40), M.A. (29), M.D.(57) ve V.Y. (53) ile onlara dışarıdan kopya veren A.Y.´yi (37) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 kamera, 4 kulaklık, 4 mikrofon ve 3 modem ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında `Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet´ suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

        2023-08-15 09:11:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Gedson attı, Kartal kazandı!

        Benzer Haberler

        Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı
        Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, görevine başladı
        Kars'ta işkence edildiği iddia edilen kedi tedaviye alındı
        Kars'ta işkence edildiği iddia edilen kedi tedaviye alındı
        Kars'ta dağcılar Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünü Dumanlı Dağı'nda kutlad...
        Kars'ta dağcılar Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünü Dumanlı Dağı'nda kutlad...
        Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünde sporcular pedal çevirdi, kulaç attı
        Ani'nin fethinin 959. yıl dönümünde sporcular pedal çevirdi, kulaç attı
        Kars'ta bir kişinin öldüğü yol verme kavgasına ilişkin yakalanan zanlı tutu...
        Kars'ta bir kişinin öldüğü yol verme kavgasına ilişkin yakalanan zanlı tutu...
        Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor
        Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor