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        Kars´ta `torbacı´ operasyonu: 13 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:33
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        Kars´ta `torbacı´ operasyonu: 13 tutuklama
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        Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´ta `torbacı´ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13´ü tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 616,90 gram metamfetamin, 29,62 gram esrar, 7 sentetik hap, 5 kök Hint keneviri, 4,90 gram bonzai, 0,26 gram afyon sakızı, 1 hassas terazi, 1 rulo halinde alüminyum folyo, 14 cam aparat, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 11 şarjör, 65 mermi ve 21 av tüfeği fişeği ile 1 suikast silahı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.H. (27), B.A. (23), B.D. (22), B.K. (30), C.Ş. (38), F.A. (21), H.G. (19), H.S.B. (42), İ.İ. (49), K.C. (20), K.K. (21), S.A. (23) ve Y.Y. (29), `Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

        2023-08-29 09:31:37

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