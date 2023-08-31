Aşıklar Şenliği'nde 70 yıllık özlemini giderdi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta yaşayan Gülcihan Oymak (87), 70 yıl önce Cumhuriyet Bayramı'nda okuyamadığı 63 vilayeti anlatan 'İllerimiz' şiirini, 'Aşıklar Şenliği'nde okuyup, hayalini gerçekleştirdi.

Kars Ozanlar ve Şairler Derneği Başkanı Ozan Suzan Aydemir tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Aşıklar Şöleni'ne katılan 6 çocuk, 12 torun sahibi Gülcihan Oymak, okuduğu şiirler ve konuşmalarıyla gecenin ilgi odağı oldu. Sanatçıların, aşıkların ve şairlerin seslendirdiği şiir, değiş ve türküleri can kulağıyla dinleyen Gülcihan Oymak sıra kendine geldiğinde kızı ve torunun yardımıyla yürüyüp, bastonuyla sahneye çıktı. Salondakilerin alkışlarıyla heyecanlanan Gülcihan Oymak, 70 yıllık hayalini gerçekleştirdiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. İlkokul mezunu olduğunu ve çocukluğunda Türkiye'de 63 il olduğunu ifade eden Oymak, "Şimdi sizlere o yıllarda ezberlediğim 'İllerimiz' şiirini okuyacağım. 70 yıl önce yani 17 yaşlarında Almanya'dan İstanbul'a gelmiştim. Tam da Cumhuriyet törenlerine denk gelmişti. Bayrama gittik. Orada şiir okuyanlara bakınca çok duygulandım. 'Ben de şiir okuyacağım' dedim ama yanımdakiler beni bırakmadı. O gün şiir okuyamadığım için çok üzülmüştüm. Ondan sonra da öyle bir imkan daha olmadı ve törende şiir okumak da içimde kaldı. Birkaç gündür Kars'tayım ve duydum ki Aşıklar Bayramı var. Ozanlar ve Şairler Dernek Başkanı Suzan Aydemir'e ben de gelmek ve şiir okumak istediğimi belirttim, çocuklarım ve torunlarımla programa katıldık. Burada kalabalığın önünde ezbere bildiğim şiiri okuyacağım için çok duygulandım. Böylelikle 70 yıl içimde kalan özlemi gidermiş oldum. Şu anda da çok mutluyum" diye konuştu.

'ÜLKEME DÖNDÜM'

İlkokulda ezberliği ve "Yurdumuz iki bölüm. Anadolu Rumeli. Altmış üç tane ildir" diyerek başladığı 'İllerimiz' şiirini okuyan Oymak, "Hiç unutma çocuğum. Senindir bütün vatan" dediğinde salondakiler ayakta alkışladı.

Kitap okumayı çok sevdiğini ve sürekli okuduğunu ifade eden Gülcihan Oymak, çok sayıda şiir ezberlediğini anlattı. Oymak, 4 oğlu, 2 kızı olduğunu belirterek, "2 oğlum ve 1 kızım Almanya Köln'de, 2 oğlum 1 kızım da Türkiye'de. Ben de 25 yıl Almanya'da kaldıktan sonra ülkeme geri göndüm. Gezmeyi çok seviyorum ama nereye gidersem gideyim Kars'ı çok özlüyorum. Bu geceyi hayatım boyunca unutmayacağım. En güzel günlerimden birini geçirdim" dedi.

Oymak'ın şiiri içtenlikle okuması, geceye katılan ozan, şair ve sanatçıları duygulandırdı. Şairler, Oymak'ın elini öpüp hatıra fotoğrafı çektirdi. Şair Kazım Kazaklı da 'Ay Nene' şiirini okuyup, Gülcihan Oymak'a hediye etti.

`İLLERİMİZ´ ŞİİRİ

'İllerimiz şiirinin sözleri şöyle:

"Yurdumuz iki bölüm. Anadolu Rumeli. Altmış üç tane ildir. Her çocuk bellemeli başkentimiz Ankara. Türkiye'nin gözbebeği cennet gibi İstanbul. Türklerin göz bebeği batıda Çanakkale komşusu Balikesir. Manisa'dan geçince görünür güzel İzmir. Sınır illerimizden Edirne, yanında Kırklareli. Tekirdağ, Bursa, Bolu yanında Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, İçel, Niğde, Kırşehir dağlardan ovalardan Aydın, Denizli, Muğla bahçelerinden geçelim. Burdur, Isparta, Konya, pek şirindir Antalya. Sahil illerimizden Zonguldak, Kastamonu. Bal yemeli Çorum'da. Övmeyelim Samsun'u. Giresun'da fındık ye. Sivas'ta bin trene. Varırsın Kayseri'ye Afyonkarahisar'dan dağılır bütün yollar. Karadeniz, Akdeniz, Ege'ye selam yollar. Sinop da sigara iç. Ordu, Çakırı, Tokat, Amasya, Rize. Muş da dokunur halı. Güzeldir Urfa malı. Doğu illerimizden Mardin, Siirt, Hakkari. Serhat illerimizden Çoruh, Kars, Erzincan, Elazığ, Ağrı, Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Van. Hiç unutma çocuğum. Senindir bütün vatan." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2023-08-31 10:59:54