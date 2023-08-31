Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Hedeflerimiz var; dünyada söz sahibi olmak istiyoruz

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Daha çok teknoloji alanında katma değeri yüksek ürünlerde ihracat hedeflerimiz var. Hizmetler ihracatında da dünyada söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Bugün uçakla Kars'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ziyaret etti. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın da katıldığı ziyarette Vali Ziya Polat ile görüşen Bakan Bolat, Şeref Defterini imzaladıktan sonra kent ile ilgili brifing aldı. AK Parti Kars İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Bolat, partililerle bir araya geldi.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN KALICI BARIŞI YAKALARSA DOĞU KAPI AÇILACAKTIR

Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile bir araya gelen Bakan Bolat, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış olması halinde Doğu Kapı Gümrük Müdürlüğünün açılışının yapılacağını kaydetti. Göreve geldiği 3 ayda Ticaret Bakanı olarak 540'a yakın heyet görüşmesi yaptığının altını çizen Bakan Bolat, "Kars ve Ardahan ile birlikte 11 vilayet ziyareti gerçekleştirmiş oluyorum ve şu ana kadar da 23 tane yurt dışı bakanla, dış ticaret kurumlarıyla ilgili görüşmeler yaptım. Türkiye'ye 12 tane yabancı bakan geldi ve 9 gümrük kapısını denetledik, ziyaret ettik. Yarın bu rakam 11 olacak. Şimdi Gümrük Kapısı denilince hakikaten Ermenistan ile uzun bir sınırı olan Kars'ın Gümrük Kapısı noktasında Gümrük Müdürlüğü bir ihtiyaç, Azerbaycan Ermenistan ihtilafında bir barış, kalıcı barış olduğu takdirde de sınırların açılmasına hükümet olarak karar verdiğimiz takdirde inşallah biz Ticaret Bakanlığı olarak hükümetimizi de ikna ederiz Allah'ın izniyle. Ayrıca bana Kars'ın Doğu Kapısını Gümrük Müdürlüğü olarak inşallah açmak nasip olur. Kars'ta 16 esnaf ve sanatkâr odası ve 6 bin 50 civarında esnaf ve sanatkârımız var. Bir müjde verelim; gelirken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifler Birliği Genel Başkanımızla görüştük, inşallah burada sanatkârlarımıza iş yerindeki sıkıntıları gidermek üzere 30 milyon liralık bir tahsisat gelirdik. En yakın tarihte hesabınıza yatar, siz de onu adil bir şekilde inşallah ihtiyaç sahiplerine dağıtırsınız. Bir de Ulaştırma Bakanlığımız Cambaz bölgesinde bir demir yolu istasyonu yapacak. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak hemen yanında bir gümrük müdürlüğü yapacağız. Böyle de bir söz aldık, bu çalışmaları takip edeceğiz" diye konuştu.

'104 MİLYAR DOLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU DEPREME RAĞMEN TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

2023 ilk çeyreğinde Türkiye'nin büyüme oranın yüzde 3,9 olduğunu ve Türkiye'nin ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyleyen Bakan Bolat, "Yeni hükümetimiz 3 ay önce kuruldu ve çok zor bir dönemde halkımızın teveccühü ve tercihiyle Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi seçiminde çoğunluğu kazanılarak göreve başladık. Burada hükümet olarak ilk iki önceliğimiz şunlar; birincisi enflasyonla mücadele, kamunun bu konuda çok önemli reform tedbirleri var. Önümüzdeki hafta orta vadeli 3 yıllık program açıklanacak. Türkiye ekonomisinin yeni çıtası orta vadeli program olacak. Hepinizin orta vadedeki hedefleri, reform önerilerini takip etmenizi tasfiye ediyorum. Orada Türkiye'nin 3 yıl içinde hangi hedeflere ulaşacağının tahminleri ve yol haritası yer alacak. Bu konuda Türkiye ve dünya bundan 3,5 sene önce Kovid-19 belasıyla karşı karşıya kaldı. Bu kriz Türkiye'miz tarafından dünyada en iyi yönetilen idare edilen sağlık krizlerinden birisi olarak geçmişte kaldı. Ama tabi dünyaya çok ciddi hasarlar verdi, 20 milyon insan can verdi, 10 milyonlarca kişi hastanelerde şifa bulmaya çalıştı, iş yerleri kapandı, karantina aylarında büyük işsizlikler oldu. Ama Türkiye'miz hamdolsun kovid krizini geride bıraktı, ekonomi de 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,6 büyüdü. Bu senede ilk çeyrekte yüzde 3,9 büyüme gösterdi. Bugün sabah TÜİK'in açıkladığı veride büyüme oranımız yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Hangi şartlarda enflasyonla mücadele programı var, kemer sıkmaya çalışılıyor ve Türkiye'nin 2023 yılı başlangıç bütçesinin yüzde 45'ini oluşturan bir deprem felaketi var ki 104 milyar dolar bir paraya ihtiyaç var ve bu şartlarda Türkiye ekonomisini büyütmeye devam ediyor. Bu büyütmede hane halkı tüketiminin etkisi kadar yatırım ağlarındaki artışın da etkisi var aynı zamanda biz de dış ticaretten sorumlu Bakanlık olarak ihracatımızı artırmak için büyük gayret sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

'HEDEFLERİMİZ VAR'

İstihdamın çok önemli olduğunu ve gençlere iş bulmaya mecbur olduklarını da dile getiren Bakan Bolat, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ancak 2023 şansız bir yıl, zor bir yıl. Dünyada büyüme oranı yüzde 3 ve altında gerçekleşecek. Gelişmiş, zengin ülkelerde bu büyüme oranları yüzde 0 ila 1 arasında ve Türkiye'nin yüzde 4 civarında bir büyüme yakalaması aslında oldukça sevindirici. Biz pandemi başlamasından önceki tabloda Ocak 2020'ye göre 4 milyona yakın istihdam meydana getirdik, 4 milyon insanımıza iş bulduk ve milli gelirimizi 906 milyar dolara, kişi başına milli gelirimizi 10 bin 655 dolara çıkardık. İhracatımızı da bu zor dönemde bile 254 milyar dolara geçen yıl itibariyle taşımayı başardık. Bu yıl dünyada emtia fiyatlarında düşme var, zengin ve gelişmiş ülkelerde büyük gerileme var, Çin'in bile ihracatı ve ithalatında yüzde 14-17'lik geçen ay bir düşme gerçekleşti. Buna rağmen biz ihracat seviyemizi koruyoruz 253-254 milyar dolar seviyesindeyiz. Son 12 ay itibariyle, pazartesi günü ağustos ayı ihracat rakamını açıklayacağız ve arkadaşlar şunu söyleyeyim; şubat ayı kayıp bir aydı deprem olunca. İhracatımız 66.5 milyar dolar azaldı o ay geçen yılın aynı ayına kıyasla. Şubattan ağustosa kadar deprem bölgesinde 2,5 milyar dolar ihracat kaybımız var, yani 8,5 milyar dolarlık şu ana kadar bir kayıp yaşadık depremden dolayı ihracatta. Aslında deprem olmamış olsaydı biz ihracat hedefimiz olan 265 milyar doları rahat yakalayabilecektik. Dünya fiyatları düştü ve dünya ihracatı sıfıra yakın durgunlaştığı halde. İnşallah bu yılı da atlatacağız, gelecek yılda ihracatımızda büyük bir ivme bekliyoruz. 'Tek yol ihracatımızı arttırmak' diye bir slogan var, dünya ihracatındaki payımızı 5 yıl sonra yüzde 1.20'ye, hizmet ihracatımızı inşallah 200 milyar dolara ve cari açığı azaltarak dengeli bir cari işlemler dengesini yakalama hedefimiz var. Daha çok teknoloji alanında katma değeri yüksek ürünlerde de ihracat hedeflerimiz var. Hizmetler ihracatında da dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Hizmet ihracatında da 2,5'a yakın dünya payını artırma hedefi güdüyoruz. İstihdam çok önemli, gençlerimize iş bulmaya mecburuz ve büyümeye mecburuz."

'STOKÇU, GANİMETÇİ, YA DA VOLEYİ VURMAK İSTEYENLERE AMAN VERMEYECEĞİZ'

Denetimlerin Kars'ta olduğu gibi tüm Türkiye'de aralıksız devam ettiğini de sözlerine ekleyen Bakan Bolat, "İç piyasada Ticaret Bakanlığı olarak stokçu, ganimetçi ya da voleyi vurmak isteyen fırsatçılık yapmak isteyenlere aman vermemeye kararlıyız. Kasa ve raf fiyatları arasında tüketiciyi aldatmaya çalışanlara karşı kesinlikle müeyyideler, yaptırımlar, cezalar uygulanmaya devam ediyor. Kars'ta dahil bütün Türkiye çapında gıdada, marketlerde, otomobilde bu denetimlerimiz devam ediyor. Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan iki adet değişikliğimiz oldu. Taşınmaz yani emlak piyasasında ve ikinci el oto satışlarında sahte isimlerle ve sahte araçla olmayan şeyleri satmaya çalışmak, tüketiciyi aldatmaya çalışmak gibi uygulamalara karşı ilan sitelerinde de sorumlu tuttuğumuz ve buna uyulmadığı takdirde maddi cezaların uygulanacağı yeni bir yönetmelik değişikliği yaptık. Amacımız sadece ve sadece ticareti, adil, haklı ve tüketicileri kaybettirmeyecek, tüketicileri aldatmayacak şekilde yapılmasını sağlamaktır. Piyasa başıboş, denetimsiz değildir. Hükümet ve devlet görevinin başındır. Bunun herkes tarafından bilinmesini rica ediyoruz." diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2023-08-31 20:00:33