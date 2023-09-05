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        Devrilen TIR'daki tomruklar yola saçıldı

        KARS'takontroldençıkıp devrilen tomruk yüklü TIR´ın şoförü İbrahim Aktürk, hafif yaralandı. Yola saçılan tomruklar nedeniyle ulaşım bir süre durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:07
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        Devrilen TIR'daki tomruklar yola saçıldı
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        Kaza, saat 13.00 sıralarında Kars-Erzurum kara yolunda meydana geldi. Ardahan'ın Göle ilçesinden yola çıkan İbrahim Aktürk yönetimindeki 25 ABG 077 plakalı tomruk yüklü TIR, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının geçtiği köprüde, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, dorsede yüklü tomruklar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda tedbir aldı. Sağlık ekipleri ise hafif yaralanan Aktürk´e kaza yerinde müdahale etti.

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