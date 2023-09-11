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        Valizde ve yatağın içindeki 2 kilo esrarı narkotik köpeği 'Termal' buldu

        KARS´tajandarmanındüzenlediği operasyonda narkotik köpeği 'Termal' ile yapılan aramada valizde ve yatağın içine gizlenmiş 2 kilo 69 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:32
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        Valizde ve yatağın içindeki 2 kilo esrarı narkotik köpeği 'Termal' buldu
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        İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Hacıhalil köyünde B.Y. ve G.Y.´nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Termal'in de kullanıldığı aramalarda valizde ve yatağın içine gizlenmiş 2 kilo 69 gram kubar esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılacağı tespit edilen 82 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. ve G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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