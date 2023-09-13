Kars Ani'den İpsala Sınır Kapısı'na kadar plastik terörüyle mücadele edecekler

USEF tarafından başlatılan, doğaya verilen zararları önlemek, su kaynaklarını ve doğayı korumak, insanların ve diğer canlıların temiz suya ve temiz gıdaya erişimini sağlamak, sağlıklı bir yaşam biçimine ulaştırmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'İnsanı Dönüştür Projesi' projesi başlatıldı. Proje kapsamında aralarında mimar, mühendis, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 11 USEF ekibi, saat 08.00´de Ani Ören Yeri´nde plastik çöp toplama etkinliği için bir araya geldi. Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar, topladıkları plastik atıkları, Kars Belediyesi'nin çöp taksisine bıraktı. 93 gün sürecek etkinlik Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne´nin ardından İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek. Yaklaşık 2 bin 83 kilometre boyunca gerçekleştirilecek etkinlikte, ormanlar, kültürel alanlar ve mezarlıklara ayrı bir önem verilecek.