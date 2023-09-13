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        Kars Ani'den İpsala Sınır Kapısı'na kadar plastik terörüyle mücadele edecekler

        ULUSLARARASISuElçileri Federasyon'nun (USEF) 'İnsanı Dönüştür Projesi' kapsamında plastik çöp toplama ve kirlilikle mücadele amacıyla düzenlediği '100'üncü Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü' Kars'taki Ani Ören Yeri´nden başladı. USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, "Ani Ören Yeri'nden İpsala Sınır Kapısı'na doğru 'İnsanı Dönüştür Projemiz' kapsamında plastik terörüyle mücadele kampanyamız, plastik toplama etkinliğimizi bugün başlattık. Yaklaşık olarak 2 bin 83 kilometre yolculuğumuz olacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:55
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        Kars Ani'den İpsala Sınır Kapısı'na kadar plastik terörüyle mücadele edecekler
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        USEF tarafından başlatılan, doğaya verilen zararları önlemek, su kaynaklarını ve doğayı korumak, insanların ve diğer canlıların temiz suya ve temiz gıdaya erişimini sağlamak, sağlıklı bir yaşam biçimine ulaştırmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 'İnsanı Dönüştür Projesi' projesi başlatıldı. Proje kapsamında aralarında mimar, mühendis, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 11 USEF ekibi, saat 08.00´de Ani Ören Yeri´nde plastik çöp toplama etkinliği için bir araya geldi. Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar, topladıkları plastik atıkları, Kars Belediyesi'nin çöp taksisine bıraktı. 93 gün sürecek etkinlik Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne´nin ardından İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek. Yaklaşık 2 bin 83 kilometre boyunca gerçekleştirilecek etkinlikte, ormanlar, kültürel alanlar ve mezarlıklara ayrı bir önem verilecek.

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