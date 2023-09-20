Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Buzağı ölümlerini engellemek için Kars'ta üreticilere 'ağız sütü' dağıtıldı

        TARIMve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk olarak Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum (ağız sütü) dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Hem bakanlık olarak hem de üreticiler olarak tek bir hayvan kaybına bile razı değiliz. Bu noktadan hareketle biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buzağı ölümlerini engellemek için Kars'ta üreticilere 'ağız sütü' dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TARIMve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk olarak Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum (ağız sütü) dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Hem bakanlık olarak hem de üreticiler olarak tek bir hayvan kaybına bile razı değiliz. Bu noktadan hareketle biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kars'ta hayvansal üretim yapanlara kolostrum dağıtıldı. Dikme köyünde düzenlenen tören öncesi Kars Valisi Ziya Polat, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindeki heyet, köydeki Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu'nda kefir ve tatlı dağıttı.

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, 2023 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasını başlatarak, Kars'ın hayvancılık anlamında Türkiye'de başı çeken illerden olduğunu ifade etti. Kars'a hayvancılık anlamında yapılacak her yatırımın, aslında Türkiye'nin hayvancılığına yapıldığını belirten Gümen, "Hem bakanlık olarak hem de üreticiler olarak tek bir hayvan kaybına bile razı değiliz. Bu noktadan hareketle biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kars genelinde ilkbahar döneminde büyükbaş hayvanların yüzde 85'i aşılanmış durumda. Tampon aşılamayla birlikte toplamda 710 bin dozun üzerinde aşı uygulaması yapıldı. Ancak aşılama süreklilik ve takip isteyen bir durum. Bu konu hakkında il müdürlüklerimiz gerekli takipleri yapıyorlar ama üreticilerimizin de takipleri çok önemli. Bugün burada kolostrum dağıtımının yanında şap aşılama kampanyasını da başlatacağız" diye konuştu.

        TÜRKİYE´DE İLK

        Gümen, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerde buzağı ölümü oranlarının yüzde 2-3 arasında değiştiğini belirterek, Türkiye´de bu oranın ise yüzde 10 seviyelerinde olduğunu vurguladı. Buzağı ölümlerini düşürmeyi hedeflediklerini anlatan Gümen, şunları söyledi:

        "İşte bu amaçla burada ağız sütü, yani kolostrum dağıtımı yapacağız. Türkiye'de ilk defa yapacağımız bu dağıtımla ağız sütünün önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ağız sütü buzağının bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Amacımız kısa dönemde yeni doğan buzağı bakımının da eğitimini yetiştiricilerimize vererek bu kayıpların önüne geçmek. Bunlardan en önemlisi yeni doğan buzağılara, doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde vücut ağırlığının yüzde 10'u kadar kolostrum yani ağız sütü vermek. Bununla buzağıların ihtiyacı olan antikorları vermiş oluyoruz."

        Gümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' rotasını takip ederek Türkiye'nin tarımını hak ettiği noktalara taşıyacaklarını bildirdi.

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da adeta hayvan pandemisi döneminin yaşandığını belirterek, zamanında tedbirler alındığını söyledi. Kars'ın tarım ve hayvancılığın önemli bir kenti olduğunu vurgulayan Vali Ziya Polat, aşı kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Törende daha buzağılara biberonla anne sütü içirildi ve sonbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi
        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi
        Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü devam ediyor
        Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü devam ediyor
        Doğu Anadolu'nun ormanları gençleştirilerek geleceğe taşınıyor
        Doğu Anadolu'nun ormanları gençleştirilerek geleceğe taşınıyor
        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
        Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
        Kars'ta 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı