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        Kars´ta aranan 4 hükümlü yakalandı

        KARS´taçeşitli suçlardan hüküm giyen 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:40
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        Kars´ta aranan 4 hükümlü yakalandı
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        KARS´taçeşitli suçlardan hüküm giyen 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada; 6 farklı dolandırıcılık suçundan 39 yıl 26 gün hapis cezası ile aranan M.K. (54), 4 farklı dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan S.Ç. (68), nitelikli yağma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M.Y. (32) ve bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan H.C. (31) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 hükümlü, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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