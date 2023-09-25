Kars´ta aranan 4 hükümlü yakalandı

KARS´taçeşitli suçlardan hüküm giyen 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada; 6 farklı dolandırıcılık suçundan 39 yıl 26 gün hapis cezası ile aranan M.K. (54), 4 farklı dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan S.Ç. (68), nitelikli yağma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M.Y. (32) ve bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan H.C. (31) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 hükümlü, tutuklanıp cezaevine gönderildi.