Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlandı

        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ve 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez tarafından çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

        ATATÜRK'ÜN KARS ZİYARETİ ANLATILDI

        Burada konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek Milli Mücadele döneminde gerekse Cumhuriyet'in kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezmiştir. Doğusundan batısına yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, ilçelere ve köylere gitmiş; gittiği yerlerde halk ile iç içe olmuştur. Halkın görüşlerini almış ve tespitlerde bulunmuştur. Bu görüş ve tespitlerin ışığında halkın desteğini de arkasına alarak Cumhuriyet'in kurulmasını, ilke ve inkılaplarının oluşumunu sağlamıştır. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezileri Cumhuriyet'in ilk 15 yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önemi vardır. Atatürk'ün bu yurt gezilerinden biri de 1924 yılında 29 Ağustos'tan 18 Ekim'e kadar 51 gün süren gezisidir. Atatürk bu gezisinde yanında eşi Latife (Uşaklıgil) Hanım, Yozgat Milletvekili Salih (Bozok), İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Gaziantep Milletvekili Ali (Kılıç), Rize Milletvekili Rauf (Benli), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik (Bıyıkoğlu), Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı (Tekke), Başyaver Ruhi Su ve daha birkaç kişi de vardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 06 Ekim 1924 Pazartesi günü saat 09.30'da özel bir katarla eşi ve maiyetindekilerle Sarıkamış'tan Kars'a hareket etmiştir. 9'uncu Kolordu Komutanı, Sarıkamış Belediye Reis'i, Jandarma Kumandanı ve Kars'tan gelen heyet, Mustafa Kemal Paşa'ya, bu ziyarette refakat etmişlerdir. Beyaz ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş 3 vagondan ibaret olan katarın, Mustafa Kemal Paşa'yı taşıyan vagonuna Cumhuriyet sancağı konulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve konukları taşıyan treni, istasyonlarda halk bayraklarla karşılamaya çıkıyor, coşkun gösterilerle uğurluyorlardı. Kars sınırında, Kars Valisi İbrahim Ethem Bey, Kars Mebusu Ömer Lütfü Bey, Halk Fırkası Reis-i Bekir Bey, Belediye Reis'i Cihangiroğlu İbrahim Bey tarafından karşılanan Mustafa Kemal Paşa, saat 12.00 civarında Kars'a ulaşmıştır" dedi. 

        'YOLLARINA HALILAR DÖŞENMİŞ'

        Karslıların o dönem Atatürk'ü büyük coşku ile karşıladığı vurgulayan Çetin, "İstasyondan Türk Ocağı'na ait binaya kadar yollara halılar döşenmiş, halk ve öğrenciler yolun iki yanına dizilmişti. Süslü arabalar, atlılar ve yöresel kıyafetleriyle halk, istasyonu doldurmuştu. Karslılar büyük kurtarıcıyı coşkuyla karşılıyor, adım başı kurbanlar kesiliyordu. Atatürk, Türk Ocağı'nda kısa bir süre dinlendikten sonra hükümet binasına geldi. Burada Kağızman ve Ardahan'dan gelen özel heyetlerle bir süre görüştü. Halk, okul ve yol istiyordu. Daha sonra belediyeye geldi. Kars'ın ihtiyaçları, yapılan işler konusunda ilgililerden bilgi aldı. Bir süre önce meydana gelen yer sarsıntısı, Kars ve çevresinde geniş zararlar vermiştir. Atatürk, devlet yardımının, en kısa zamanda Kars'a ulaşacağını, bundan emin olmalarını söyledi. Daha sonra komutanlığı ziyaret etti. Kars Numune Okulu'ndan sonra Atatürk, kız okuluna geldi. Kadın ve erkek öğretmenlerin verdiği çayda bulundu. Akşam Kars Valisi'nin konağında verilen 50 kişilik ziyafete katılan Gazi Mustafa Kemal, Kars'ta kendisine gösterilen alakadan çok memnun olmuş, bölge sorunları ve muhit hakkında verilen izahatı, büyük bir alaka ile dinlemiş ve meselelerin halledilmesi için teşebbüste bulunacağını ifade etmiştir" diye konuştu.

        Programda ayrıca Ziya Gökalp Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Reyhan Altunbayrak 'Kars Kalesindeki Bayrak', 8'inci sınıf öğrencisi Melek Bayram 'Gazi Paşa' adlı şiiri okudu. Aşık Mahmut Karataş ve Ayhan Şimşekoğlu, kahramanlık türküleri seslendirdi. Program, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi, Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kafkas Halk Oyunları ekibi 'Hoş Gelişler Ola' adlı piyes gösterisinin ardından sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında

        Benzer Haberler

        Kars Valisi Ziya Polat silajlık soya hasadına katıldı:
        Kars Valisi Ziya Polat silajlık soya hasadına katıldı:
        Kars'ta çaldığı hayvanları satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
        Kars'ta çaldığı hayvanları satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
        Kars'ta yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı
        Kars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
        Kars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandı
        Türkiye'deki su havzalarının kuraklık yönetim planlarıyla korunması hedefle...
        Türkiye'deki su havzalarının kuraklık yönetim planlarıyla korunması hedefle...
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 1. tur
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 1. tur