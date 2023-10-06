Atatürk'ün Kars'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlandı

TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ve 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez tarafından çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

ATATÜRK'ÜN KARS ZİYARETİ ANLATILDI

Burada konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerek Milli Mücadele döneminde gerekse Cumhuriyet'in kuruluşundan vefatına kadar geçen süreçte memleketi karış karış gezmiştir. Doğusundan batısına yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, ilçelere ve köylere gitmiş; gittiği yerlerde halk ile iç içe olmuştur. Halkın görüşlerini almış ve tespitlerde bulunmuştur. Bu görüş ve tespitlerin ışığında halkın desteğini de arkasına alarak Cumhuriyet'in kurulmasını, ilke ve inkılaplarının oluşumunu sağlamıştır. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezileri Cumhuriyet'in ilk 15 yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önemi vardır. Atatürk'ün bu yurt gezilerinden biri de 1924 yılında 29 Ağustos'tan 18 Ekim'e kadar 51 gün süren gezisidir. Atatürk bu gezisinde yanında eşi Latife (Uşaklıgil) Hanım, Yozgat Milletvekili Salih (Bozok), İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Gaziantep Milletvekili Ali (Kılıç), Rize Milletvekili Rauf (Benli), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik (Bıyıkoğlu), Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı (Tekke), Başyaver Ruhi Su ve daha birkaç kişi de vardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 06 Ekim 1924 Pazartesi günü saat 09.30'da özel bir katarla eşi ve maiyetindekilerle Sarıkamış'tan Kars'a hareket etmiştir. 9'uncu Kolordu Komutanı, Sarıkamış Belediye Reis'i, Jandarma Kumandanı ve Kars'tan gelen heyet, Mustafa Kemal Paşa'ya, bu ziyarette refakat etmişlerdir. Beyaz ve kırmızı kurdelelerle süslenmiş 3 vagondan ibaret olan katarın, Mustafa Kemal Paşa'yı taşıyan vagonuna Cumhuriyet sancağı konulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve konukları taşıyan treni, istasyonlarda halk bayraklarla karşılamaya çıkıyor, coşkun gösterilerle uğurluyorlardı. Kars sınırında, Kars Valisi İbrahim Ethem Bey, Kars Mebusu Ömer Lütfü Bey, Halk Fırkası Reis-i Bekir Bey, Belediye Reis'i Cihangiroğlu İbrahim Bey tarafından karşılanan Mustafa Kemal Paşa, saat 12.00 civarında Kars'a ulaşmıştır" dedi.

'YOLLARINA HALILAR DÖŞENMİŞ'

Karslıların o dönem Atatürk'ü büyük coşku ile karşıladığı vurgulayan Çetin, "İstasyondan Türk Ocağı'na ait binaya kadar yollara halılar döşenmiş, halk ve öğrenciler yolun iki yanına dizilmişti. Süslü arabalar, atlılar ve yöresel kıyafetleriyle halk, istasyonu doldurmuştu. Karslılar büyük kurtarıcıyı coşkuyla karşılıyor, adım başı kurbanlar kesiliyordu. Atatürk, Türk Ocağı'nda kısa bir süre dinlendikten sonra hükümet binasına geldi. Burada Kağızman ve Ardahan'dan gelen özel heyetlerle bir süre görüştü. Halk, okul ve yol istiyordu. Daha sonra belediyeye geldi. Kars'ın ihtiyaçları, yapılan işler konusunda ilgililerden bilgi aldı. Bir süre önce meydana gelen yer sarsıntısı, Kars ve çevresinde geniş zararlar vermiştir. Atatürk, devlet yardımının, en kısa zamanda Kars'a ulaşacağını, bundan emin olmalarını söyledi. Daha sonra komutanlığı ziyaret etti. Kars Numune Okulu'ndan sonra Atatürk, kız okuluna geldi. Kadın ve erkek öğretmenlerin verdiği çayda bulundu. Akşam Kars Valisi'nin konağında verilen 50 kişilik ziyafete katılan Gazi Mustafa Kemal, Kars'ta kendisine gösterilen alakadan çok memnun olmuş, bölge sorunları ve muhit hakkında verilen izahatı, büyük bir alaka ile dinlemiş ve meselelerin halledilmesi için teşebbüste bulunacağını ifade etmiştir" diye konuştu.

Programda ayrıca Ziya Gökalp Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Reyhan Altunbayrak 'Kars Kalesindeki Bayrak', 8'inci sınıf öğrencisi Melek Bayram 'Gazi Paşa' adlı şiiri okudu. Aşık Mahmut Karataş ve Ayhan Şimşekoğlu, kahramanlık türküleri seslendirdi. Program, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi, Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kafkas Halk Oyunları ekibi 'Hoş Gelişler Ola' adlı piyes gösterisinin ardından sona erdi.