Kütük Ev, şömineden sıçrayan kıvılcımla yangı ÇILDIRGölü´nün kenarına Valilik tarafından yaptırılan otel ve restoran olarak kullanılan Kütük Ev, ilk belirlemelere göre şömiden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kullanılmaz hale geldi.

ÇILDIRGölü´nün kenarına Valilik tarafından yaptırılan otel ve restoran olarak kullanılan Kütük Ev, ilk belirlemelere göre şömiden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kullanılmaz hale geldi.

Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ikinci, Türkiye´nin ise en önemli tatlı su göllerinden biri olan Çıldır Gölü kenarında kurulan iki katlı Kütük Ev´de yangın çıktı. Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde kalan 123 kilometrekare alanı bulunan Çıldır Gölü kenarında Finlandiya´dan getirilen tahtalarla birbirine geçme olarak dönemin Kars Valisi Rahmi Doğan tarafından 2017 yılında hizmete açılan Arpaçay Kütük Ev´de ilk belirlemelere göre şöminede yanan odunun sıçraması sonra yangın çıktı. Tamamen tahtadan oluşan yapıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken Kütük Ev kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.