Polis memuru, cinsel istismardan tutuklandı
KARS´ınSelim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
KARS´ınSelim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İlçedeki bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.´nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görev yapan polis memuru A.K.´nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi´ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., `cinsel istismar´ suçundan tutuklandı.