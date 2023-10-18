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        Polis memuru, cinsel istismardan tutuklandı

        KARS´ınSelim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:10
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        Polis memuru, cinsel istismardan tutuklandı
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        KARS´ınSelim ilçesinde polis memuru A.K. (45), 15 yaşındaki B.B. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

        İlçedeki bir lisede görev yapan öğretmenin hareketlerinden şüphelendiği öğrencisi B.B.´nin durumunu ailesine bildirmesi üzerine Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görev yapan polis memuru A.K.´nin taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olundu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi´ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., `cinsel istismar´ suçundan tutuklandı.

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