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        Kars'ta soğuk hava; araç camları buz tuttu, kırağı oluştu

        KARS'tahava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü; su birikintileri dondu, araç camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:10
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        Kars'ta soğuk hava; araç camları buz tuttu, kırağı oluştu
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        KARS'tahava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü; su birikintileri dondu, araç camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.

        Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle su birikintileri dondu, bitkilerde kırağı oluştu. Camları buz tutan araçlar da sürücüleri zorladı. Yola çıkmak isteyen sürücüler, sabahın erken saatlerinde buz tutan camları temizledi. Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Dağlar beyaza bürünürken, Kars yaylalarındaki göçerler dönüş yoluna geçti. Esnaf Volkan Dereçiçek de kışın başladığını söyleyerek, "Araçlarımız donmaya başladı. Her yeri kırağı tuttu, yüksek kesimlere kar yağdı. Kışımız geldi, bundan sonra kışla mücadeleye devam" dedi.

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