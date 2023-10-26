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        Kars'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

        KARS'ınSusuz İlçe Belediyesine ait garajdaki halk otobüsü, alev alarak yandı. Otobüsün alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:20 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:25
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        Kars'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada
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        KARS'ınSusuz İlçe Belediyesine ait garajdaki halk otobüsü, alev alarak yandı. Otobüsün alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, saat 17.00 sıralarında Susuz ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki garajda meydana geldi. Susuz Belediyesine ait atıl durumdaki halk otobüsü, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüs ise tamamen yandı.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, otobüsün yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, "Araç garajımızda bulunan atıl durumdaki otobüsün aniden yandığını fark ettik. Yangına itfaiye ekiplerimiz müdahale etti ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor" dedi.

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