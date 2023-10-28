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        Cumhuriyet´in yıl dönümünde 2254 rakımlı Yahni Dağı'na çıkıp dev Türk bayrağı açtılar

        KARS´taCumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde 2254 rakımlı Büyük Yahni Dağı´nın zirvesine çıkan yüzlerce kişi, dev Türk bayrağı açıp, hep bir ağızdan 'Yaşasın Cumhuriyet' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:30
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        Cumhuriyet´in yıl dönümünde 2254 rakımlı Yahni Dağı'na çıkıp dev Türk bayrağı açtılar
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        KARS´taCumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde 2254 rakımlı Büyük Yahni Dağı´nın zirvesine çıkan yüzlerce kişi, dev Türk bayrağı açıp, hep bir ağızdan 'Yaşasın Cumhuriyet' dedi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'na tırmanış düzenlendi. Yaklaşık 300 kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla uzun süren tırmanışın ardından 2254 metre yüksekliğe ulaştı. Zirvede dev Türk bayrağı açan ve şehitler için dua eden katılımcılar, hep bir ağızdan 'Yaşasın Cumhuriyet' diye seslenerek bayramı kutladı. Zirveden inen gruba Kızılay çalışanları, çay ve çorba ikram etti.

        Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Yüreğir, "Bu yıl Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilan ettiğimiz son devletimiz Türkiye Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen milletimiz; istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle sonuçlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, bugün dünyada yükselen güçler arasına girmeyi başarmış bir devlettir" dedi. 

        Yürüyüşe katılan Elif Sude Özdemir, "Burada arkadaşlarla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için yürüdük. Vatan sevgimizi daha da içimizde kabardı. Atatürk ve asker arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

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