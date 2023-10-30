Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        KARS'ındüşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'ındüşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        İlk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı ve tren garının önündeki Kazım Karabekir Paşa anıtına eş zamanlı çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Kars Belediye Başkan Vekili Ziya Polat,  "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen gazi Karslıların kahramanlık günüdür. Bugün, bundan 103 yıl önce gazi Karslıların, Kazım Karabekir Paşa ve komutasındaki kahramanların destan yazarak, bu güzel vatan toprağında düşmanın namahrem elini kırdığı, ezansız ve bayraksız olamayacağını, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bugün, gazi Kars'ımızın gurur günüdür. Bugün Kars´ımızın bayramıdır. Bugün, Karslılar olarak gazi Kars´ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103´üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşamaktayız. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 103´üncü kurtuluş günümüz kutlu olsun" dedi. 

        Vali Polat'ın konuşmasının ardından halk oyunları ve Kafkas ekipleri gösteri yaptı. Halk ozanları Mahmut Karataş ve Ilgar Çiftçioğlu ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseri sonrası Kafkas ekibi gösterilerinin sonunda açtıkları Türk bayrağını öperek, Vali Polat´a teslim etti. Gösterileri törene katılan öğrenciler ve vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması

        Benzer Haberler

        Kadın veterinerler, köy köy dolaşıp hastalıklarla mücadele ediyor
        Kadın veterinerler, köy köy dolaşıp hastalıklarla mücadele ediyor
        Kars'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
        Kars'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı
        Doğu Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alaylarıyla kutlandı
        Kars Valisi, Cumhuriyet halayına katıldı
        Kars Valisi, Cumhuriyet halayına katıldı
        2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı zirvesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Cumhuriyet´in yıl dönümünde 2254 rakımlı Yahni Dağı'na çıkıp dev Türk bayra...
        Cumhuriyet´in yıl dönümünde 2254 rakımlı Yahni Dağı'na çıkıp dev Türk bayra...