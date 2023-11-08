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        Kars'ta sıcaklık eksi 6 dereceye düştü; araçlar için battaniyeli önlem

        KARS'tahava sıcaklığı eksi 6 dereceye düştü; sürücüler don ve buzlanmaya karşı araçlarını korunmak için battaniyeli ya da brandalı önlem aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:45
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        Kars'ta sıcaklık eksi 6 dereceye düştü; araçlar için battaniyeli önlem
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        KARS'tahava sıcaklığı eksi 6 dereceye düştü; sürücüler don ve buzlanmaya karşı araçlarını korunmak için battaniyeli ya da brandalı önlem aldı.

        Kars'ta soğuk hava etkili oldu, termometreler sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Kar yağışının olmadığı kent merkezinde, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli tedbirler aldı. Kapalı otoparkı olmayan sürücüler, araçlarını korunmak için battaniye ya da branda kullandı. Özellikle motor ve araç camlarını battaniye ile kapatan sürücüler, soğuk havadan yakındı. Tarkan Taşkıran, "Havalar artık soğumaya başladı, eksi 6'yı görüyoruz. Bazı araçlar çalışmakta zorluk çekiyor, üzerlerine battaniye atılıyor. Yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş kışımız geliyor. İş yerlerinin de camları buharlaşmadan dolayı donmaya başladı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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