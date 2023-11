Bakan Yumaklı: Artık doğan her buzağı için yetiştiricilerimize destek vereceğiz TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sadece üreme kriterlerini yerine getirenlere buzağı desteği veriliyordu. Artık doğan her buzağı için yetiştiricilerimize destek vereceğiz. Ama bazı kriterler de isteyeceğiz. Çünkü bu yetiştirilen ürünlerin verimli ve kaliteli olması gerekir. Kars'ta bir örnek verecek olursak bugünün rakamlarıyla doğan her buzağı için 750 lira destek olacak. Eğer tüm kriterlere uyarsa bu rakam 2 bin 100 liraya kadar çıkacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde uçakla Kars´a geldi. Bakan Yumaklı, Harakani Havalimanı´nda kendisini karşılamaya gelen protokol ve vatandaşlarla havalimanında fidan dikimi gerçekleştirdi. Kars Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Yumaklı, Vali Ziya Polat´tan bilgi aldı. Bakan Yumaklı daha sonra Kafkas Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı. Burada ilk dersi veren Yumaklı yaptığı konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli önceliklerinden birisi bilimde, eğitimde elzem olan atılımların yapılması. Biliyoruz ki; atılımların lokomotifi bilim ve eğitim. Çünkü bilim ve eğitimle desteklenmemiş diğer katılımların kadim kalacağı aşikar. Dolayısıyla bilimde ve eğitimde gereken ilerlemeleri kaydetmeden diğer alanlarda bağımsız ve güçlü bir konuma gelmenin imkan ve de ihtimali yoktur. Bu vizyonun adımları son 21 yılda atıldı. Halihazırda da devam edecek bugün üniversite sayımız 76´dan 208 çıkmış. 81 ilimizin tamamı kendi üniversitesine kavuşmuştur. Elbette gençlerimizin üniversiteye gitmeleri çok daha kolay hale gelmiş. Fiziki ve sosyal imkanları iyileştirilmiştir" diye konuştu.

2024 yılında YÖK´e ayrılan bütçenin yaklaşık 341 milyar liraya ulaştığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Yine devlet yurtlarındaki nicelik ve nitelik artışıyla birlikte öğrenci kredilerindeki bizim zamanımızda gerçekten çok komik rakamlardı. Bir öğün yemeğe karşılık geliyordu. Artık bugün çok daha iyi bir şartta, bir rakamda var. Yine merkezi yönetim bütçesinden ayrılan paylara bakılacak olduğunda en üste gelen paylardan birisi yine eğitim ve öğretimle ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerimizde yine en büyük paya sahip olmuş YÖK'e ayrılan 2024 bütçesi yaklaşık 341 milyar liraya ulaşmıştır. Elbette bu kaynakların çok daha fazla olmasını arzu ederiz ama hepimizin içini yakan 11 ilimizi etkileyen dünyanın görmüş olduğu en büyük felaketlerden birini yaşadık. Doğal olarak belki bir süre yine imkanlarımızı zorlayarak eğitime en üst bütçeye ayıracağız. Ancak bu sürecin geçmesiyle beraber hakikaten hepimizin arzu ettiği rakamlara ulaşacağız. Öğrencilerimizin, hocalarımızın üniversitelerimizin daha iyi koşullarda eğitim ve araştırma yapabilmeleri için her türlü özveriyi göstereceğiz. Bununla birlikte üniversite demek her şeyden önce `nitelik´ demektir. Nicelik açısından bugüne kadar görmüş olduğumuz şartlarda önemli bir yol katettik. Şimdi bunların içeriğini, nitelik olarak doldurmamız gerekir. Ben bu arzumuzun, bu dileğimizin yerine geleceğini düşünüyorum. Hiçbir kuşkum yok, çünkü hakikaten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben de sizler gibi aynı yaşlarda olan 2 evlada sahibim. Onların azmini, kararlılığını gördükçe hem ülkemizin geleceğine hem de milletimizin ileriye mağrur hedeflerine ulaşacağına dair inancım hakikaten artıyor. Yapacağımız işlerle yine özellikle gücün ve çıkarların çok daha fazla öne çıkacağı, önümüzdeki yıllarda güçlü olmanın da taşlarını döşemiş olacağız. Elbette üniversitelerimiz, şehirlerimiz için son derece önemli. Her üniversite içinde bulunduğu şehrin mutlaka ki ruhunu yansıtır. Dolayısıyla üniversitemizin başarısı sadece üniversite başarısı değil, aynı zamanda Kars'ın, Türkiye'nin ve Türkiye'den umudu olanların başarısıdır" dedi.

Kafkas Üniversitesi'nden Besi Organize Sanayi Bölgesine geçen Bakan Yumaklı, İkram Et ve Et Entegre Tesisi´nin açılış törenine katıldı. Burada, yeni doğan buzağıya 750 ila 2 bin 100 lira arası destek verileceğini ve Kars´ta Et Süt Kurumu'nun bir şubesinin açılacağını müjdeleyen Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Kars, hayvancılığın adeta başkenti sayılabilir. Buradan her yıl 70 binden fazla büyükbaş, 120 binden fazla küçükbaş ülkemizin çok farklı şehirlerine gidiyor. Bu nedenle hem besilikte hem de kurbanlıkta adeta merkezlerden bir tanesi. Son 21 yılda yaklaşık 12 milyar liralık tarım orman ve su alanında Kars'a destek verildi ve yatırım yapıldı. Hayvancılığa verilen destekle yine 21 yılda büyükbaş hayvan sayısı yüzde 15, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 65 artmış oldu. Tarımsal hasıla değeri de 9 kat artıp 3,5 milyar lira seviyesine geldi. Bu Kars´ın potansiyeli değil. Kars'ın potansiyelini mutlaka harekete geçirmek için çok farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü her ne kadar Kars topraklarında üretilen bal, kaşar, peynir, kaymak, gravyer peyniri gibi ve yine et gibi, et ürünleri gibi bu topraklarda işlenerek markalaşıp dünyaya dünya pazarlarına ulaşması gerekir. Çünkü markalaşma dediği bir şeyi ürettiğiniz zaman elbette bir değeri var ama satamadığınızda çok büyük problem. Dolayısıyla buradaki en önemli unsur da markalaşmak. Önümüzdeki dönemde Kars'ta daha planlı, daha verimli, daha ekonomik üretim yapılması için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda planlı üretim, suya göre tarım, sözleşmeli tarım gibi Kars'ın tarımsal üretim deseni de yeniden ele alacağız. Elbette yetiştirici merkezi Kars. Bunun da üretim planlaması kapsamında daha fazla desteklenmesi gerekir. Biz de bunu yapacağız. Bu zamana kadar üreticilerimize bir müjde verelim. Sadece üreme kriterlerini yerine getirenlere buzağı desteği veriliyordu. Artık doğan her buzağı için yetiştiricilerimize destek vereceğiz. Ama bazı kriterler de isteyeceğiz. Çünkü bu yetiştirilen ürünlerin verimli ve kaliteli olması gerekir. Kars'ta bir örnek verecek olursak bugünün rakamlarıyla doğan her buzağı için 750 lira destek olacak. Eğer tüm kriterlere uyarsa bu rakam 2 bin 100 liraya kadar çıkacak. Yine bakanlık destekli suni tohumlama faaliyetleri de devam edecek. Yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bunun da etkilerini göreceksiniz. Özellikle bu bölgede Kars da var, elbette bir küpe sorunu var. Bu küpe sorununu da en kısa zamanda çözüp besicilerimizin bundan etkilenmemesini, negatif etkilenmemesini sağlayacağız. Yine bu bölgeye has Zavod ırkının yaygınlaştırılmasına yönelik suni tohumlama çalışmaları da başladı. İnşallah bu da başta Kars olmak üzere hayvancılığına hayırlı olur. Buzağı kayıplarını önlemek için yine bölgeye kolostrum tozu ve karma aşı göndermeyi başlattık. Arkadaşlarımız geçen buraya bir ziyaret yaptılar. Ondan itibaren. Elbette birçok şey sayabilirim. Ama son bir şey daha söyleyeyim. En azından bu bölümü kapatayım. Aynı zamanda şu anda arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar tamamlamak üzereler. Et Süt Kurumu'nun da Kars'ta bir şubesini açacağız. Buradaki besicilerimiz ürünlerini nereye satacağım diye düşünmeyecek."

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.