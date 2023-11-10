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        Çağrı Merkezi çalışanları bilgisayar başında Atatürk'ü andı

        KARS'taçağrı merkezi çalışanları, saat 09.05'i gösterdiğinde bilgisayarları başında saygı duruşuna geçip, 85'inci ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:20
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        Çağrı Merkezi çalışanları bilgisayar başında Atatürk'ü andı
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        KARS'taçağrı merkezi çalışanları, saat 09.05'i gösterdiğinde bilgisayarları başında saygı duruşuna geçip, 85'inci ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. 

        Kars'ta 650 personelin görev yaptığı Site Telekom Çağrı Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında anıldı. Sabah mesaiye başlayan çalışanlar, bilgisayar ekran koruyucularını '10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atamızı Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz' görseliyle kapladı. Çalışanlar, saat 09.05'i gösterdiğinde ise çalan sirenle bilgisayarları başında saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Çalışanlardan Buket Polat, Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle andıklarını ifade ederek, "10 Kasım'da Atatürk'ün vefatının hüznünü, onu biraz daha anlayarak yenmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün özellikle kattıklarını düşündükçe biraz daha hüznümüzü bastırıyoruz. Özgürce bir üniversite okuyup, özgürce burada çalışıp, özgürce sandığa gidip oy kullanabiliyorsam bunun sebebi Atamız" dedi.

        ATATÜRK, BİZLER İÇİN BİR FİKİR 

        Çağrılara 09.05'de ara verdiklerini ifade eden Aslınur Aksu ise hüzünlü bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Saat 09'u 5 geçe de çağrılarımızı bırakarak Ata´mızı andık. Atatürk, bizler için bir fikir, bizler için bir düşünce. Fiziksel olarak uzun yıllar aramızda değil ama gönlümüzde yaşayan en büyük düşünce" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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