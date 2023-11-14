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        İran uyruklu yolcunun makatından uyuşturucu çıktı

        KARS'ta,polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu kadının hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:50
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        İran uyruklu yolcunun makatından uyuşturucu çıktı
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        KARS'ta,polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu kadının hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Hadıs Aeınezad'ı (31) gözaltına aldı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Aeınezad'ın çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Cerrahi operasyonla kadının makatından 3 parça halinde toplam 318 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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