İran uyruklu yolcunun makatından uyuşturucu çıktı

KARS'ta,polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu kadının hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi operasyonla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Hadıs Aeınezad'ı (31) gözaltına aldı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Aeınezad'ın çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Cerrahi operasyonla kadının makatından 3 parça halinde toplam 318 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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