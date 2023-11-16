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        3 ilde 'torbacı'lara operasyon; 5 gözaltı

        KARSmerkezli3 ilde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:50
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        3 ilde 'torbacı'lara operasyon; 5 gözaltı
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        KARSmerkezli3 ilde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kars, İstanbul ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde; 151,31 gram metamfetamin, 14,68 gram bonzai ham maddesi, 12,94 gram esrar ile suçtan elde edildiği düşünülen 25 bin 300 TL, 420 dolar ve 250 euro ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kars'a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. (44) ile M.Y. (33) tutuklandı; diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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