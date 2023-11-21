3 saatlik çalışma ile köy yolu açıldı; ayağı kırılan hastaya ulaşıldı

KARS'takapalı köy yolunun 3 saat süren çalışma ile açılması sonrası ayağı kırılan Fırat Doğan (41), ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde oturan Fırat Doğan, evinin bahçesindeki karı temizlediği sırada dengesini kaybederek düştü. Doğan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kardan kapanan köy yolunun İl Özel İdaresi ekiplerince 3 saat süren çalışma sonrası açılması ile sağlık personeli hastaya ulaştı. Ayağı kırılan Doğan, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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