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        3 saatlik çalışma ile köy yolu açıldı; ayağı kırılan hastaya ulaşıldı

        KARS'takapalı köy yolunun 3 saat süren çalışma ile açılması sonrası ayağı kırılan Fırat Doğan (41), ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:20
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        3 saatlik çalışma ile köy yolu açıldı; ayağı kırılan hastaya ulaşıldı
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        KARS'takapalı köy yolunun 3 saat süren çalışma ile açılması sonrası ayağı kırılan Fırat Doğan (41), ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde oturan Fırat Doğan, evinin bahçesindeki karı temizlediği sırada dengesini kaybederek düştü. Doğan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kardan kapanan köy yolunun İl Özel İdaresi ekiplerince 3 saat süren çalışma sonrası açılması ile sağlık personeli hastaya ulaştı. Ayağı kırılan Doğan, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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