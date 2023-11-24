JAK timlerinden kayak merkezinde kurtarma tatbikatı

KARSİl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu öncesi Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sarıkamış ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi´nde, teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması amacıyla yapılan tatbikatta, telesiyejde kurtarılmayı bekleyenler için JAK ekipleri harekete geçti. Kış sezonu önceki JAK timleri, telesiyej tellerine tırmanarak, halatla mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınanlar, halatlarla indirildi.