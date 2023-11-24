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        JAK timlerinden kayak merkezinde kurtarma tatbikatı

        KARSİl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu öncesi Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:40
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        JAK timlerinden kayak merkezinde kurtarma tatbikatı
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        KARSİl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu öncesi Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Sarıkamış ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi´nde, teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması amacıyla yapılan tatbikatta, telesiyejde kurtarılmayı bekleyenler için JAK ekipleri harekete geçti. Kış sezonu önceki JAK timleri, telesiyej tellerine tırmanarak, halatla mahsur kalan 3 kişiye ulaştı. Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınanlar, halatlarla indirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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