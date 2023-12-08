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        Cezaevindeki PKK/KCK üyelerine finansman sağlayan 4 şüpheliye gözaltı

        KARS'ta,terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevindeki üyelerinin faaliyetlerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 2'si aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:40
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        Cezaevindeki PKK/KCK üyelerine finansman sağlayan 4 şüpheliye gözaltı
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        KARS'ta,terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevindeki üyelerinin faaliyetlerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonlarda, 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 2'si aranıyor.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin cezaevindeki faaliyetlerine finansman sağlayanların yakalanması için çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. B.Y., R.E., S.E. ve N.E. gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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