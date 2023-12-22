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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde tatbikat

        KARS İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde 2023-2024 yılı kayak sezonu öncesi 89 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği bir otelde yaşanan patlama sonucu çıkan yangında 6 yaralı kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Birkaç gün sonra Sarıkamış Kayak Merkezinde sezonun açılacağını söyleyen Vali Ziya Polat, "Sezon öncesi son tatbikatımızı yaptık, kazasız belasız bir sezon diliyoruz, tüm misafirleri Sarıkamış Kayak Merkezine bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 08:25 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:30
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde tatbikat
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        KARS İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde 2023-2024 yılı kayak sezonu öncesi 89 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği bir otelde yaşanan patlama sonucu çıkan yangında 6 yaralı kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Birkaç gün sonra Sarıkamış Kayak Merkezinde sezonun açılacağını söyleyen Vali Ziya Polat, "Sezon öncesi son tatbikatımızı yaptık, kazasız belasız bir sezon diliyoruz, tüm misafirleri Sarıkamış Kayak Merkezine bekliyoruz" dedi.

        Senaryo gereği; Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezindeki bir otelde gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye AFAD, UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet, JAK Timi, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yangınla birlikte otelde hasar meydana geldi ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) risk olabileceği değerlendirildi. KBRN ekibinin otel içerisinde yaptığı çalışma sonucu İl Jandarma Komutanlığından köpekli arama kurtarma ekibi, otelde mahsur kalan kişileri tespit etti. Yangında yaralanan 4 kişi tek tek kurtarılarak ambulansa taşındı. Otelin üst katlarında mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye aracının yangın merdiveni ile bulundukları yerden alındı. 89 personel, 20 araç, 2 iş makinesi, 7 kara aracı, 2 arama ve kurtarma köpeğinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

        'HAFTA SONU KAR BEKLENTESİ VAR'

        Kayak sezonu öncesi düzenlenen tatbikat sonrası açıklama yapan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Türkiye´nin gözbebeği, kristal karlar diyarı Sarıkamış Kayak Tesislerindeyiz. Buranın karı dünyada ender rastlanan kristal kardır. Öncelikle tüm misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutlu olacağımızı belirtmek istiyoruz. Sezona çok az kaldı, inşallah birkaç güne sezonu açacağımızı düşünüyoruz. Sezon öncesinde meydana gelebilecek kazalar ile ilgili tedbir amaçlı tatbikatlarımızı geçtiğimiz hafta yaptık, bugün de son tatbikatımızı yapıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet JAK Timi, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, İtfaiye, İl Özel İdaresi ekibimizle devletimizin gücü burada. İmkan olarak araç ve personel hepsi Allah korusun herhangi bir kaza anında milletimize hizmet etmek için 7/24 sahada olacaklar. Öncelikle tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sezon öncesi kolaylıklar diliyorum. Biz Sarıkamış Kayak Tesisinin bir marka olduğunu biliyoruz ancak bu marka değerini iyi tanıtmak, gelen misafirlerimizi burada iyi ağırlamak ve iyi düşüncelerle göndermek istiyoruz. İnşallah bu sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Hafta sonu Rabbim nasip ederse meteorolojiden aldığımız bilgilere göre kar beklentisi var, ondan sonra inşallah sezonu açmış oluruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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