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        Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, hayatını kaybetti

        KARS'takalp krizi ve beyin kanaması geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali (61), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:30
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        Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, hayatını kaybetti
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        KARS'takalp krizi ve beyin kanaması geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali (61), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hayali, burada da beyin kanaması geçirdi. Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, bugün tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayali'nin cenazesi, yarın memleketi Sarıkamış'ta toprağa verilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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