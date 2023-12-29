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        JASAT'tan hayvan hırsızlığı operasyonu; 4 tutuklama

        KARS'ta, Jandarma Suç Araştırma Timi´nin (JASAT), hayvan hırsızlığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:15
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        JASAT'tan hayvan hırsızlığı operasyonu; 4 tutuklama
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        KARS'ta, Jandarma Suç Araştırma Timi´nin (JASAT), hayvan hırsızlığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 3 ayrı olayda toplam 32 büyükbaşı çaldığı belirlenen suç örgütünü çökertmek için soruşturma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren takiple, örgüt lideri olduğu belirlenen G.K. (43) ile üyeler E.I. (49), İ.D. (35), Ö.Y. (24), E.Z. (35), E.K. (23) ve Y.K.'nin (38) yakalanması için Kars merkez ile Arpaçay ilçesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. G.K.'nin evindeki aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği, 10 tabanca şarjörü, 10 el telsizi, 1 telsiz şarj aleti, 2 masolet kelepçe, 1 silah dürbünü, 1 kasatura, 1 elektroşok cihazı ele geçirildi. JASAT'ın 7 adrese operasyonunda yakalanan örgüt lideri G.K. ile şüpheliler E.I., İ.D. ve R.A. tutuklanıp Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Şüphelilerden Ö.Y. ve E.Z. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Firari durumdaki Y.K. ve E.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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